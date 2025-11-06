Ştiri

Achiziţii

06 Noi. 2025 / 15:12

AVM privind achiziţionarea Aparatelor de telefoane mobile şi accesorii (repetat)

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Aparatelor de telefoane mobile şi accesorii (repetat). Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 13.11.2025, ora 14:00.

Link spre procedură: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1762433054408?tab=contract-notice 




 

