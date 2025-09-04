Ştiri

Sursa imaginii:

Ştiri / Achiziţii

04 Sep. 2025 / 14:06

AVM privind achiziţionarea Dulapurilor pentru servere şi echipamentelor de telecomunicaţii

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Dulapurilor pentru servere şi echipamentelor de telecomunicaţii. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 12.09.2025, ora 13:00.

Link spre procedură: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1756975936208?tab=contract-notice 




 

Comentarii

Ultimele Ştiri

ADVERTORIAL// Maşini din Coreea sau China. Cum să economiseşti la cumpărarea unei maşini

Ştiri / Advertorial

20 Aug. 2025 / 13:57

ADVERTORIAL// Maşini din Coreea sau China. Cum să economiseşti la cumpărarea unei maşini

ADVERTORIAL// Tot mai mulţi moldoveni plecaţi peste hotare revin acasă sau trimit colete celor dragi

Ştiri / Advertorial

20 Aug. 2025 / 13:30

ADVERTORIAL// Tot mai mulţi moldoveni plecaţi peste hotare revin acasă sau trimit colete celor dragi

ADVERTORIAL// Crearea site-urilor în Moldova. Cum alegeţi compania potrivită pentru dezvoltarea unui site care să fie actual si modern în 2025

Ştiri / Advertorial

17 Iul. 2025 / 14:01

ADVERTORIAL// Crearea site-urilor în Moldova. Cum alegeţi compania potrivită pentru dezvoltarea unui site care să fie actual si modern în 2025

ADVERTORIAL// 101 trandafiri în Chişinău: Buchetul care spune mai mult decât cuvintele

Ştiri / Advertorial

14 Iul. 2025 / 12:22

ADVERTORIAL// 101 trandafiri în Chişinău: Buchetul care spune mai mult decât cuvintele

ADVERTORIAL// Ce trebuie să ştii înainte de a schimba acoperişul în Moldova

Ştiri / Advertorial

23 Iun. 2025 / 12:43

ADVERTORIAL// Ce trebuie să ştii înainte de a schimba acoperişul în Moldova

ADVERTORIAL// De ce să faci analiza vitaminei D la Invitro Moldova

Ştiri / Advertorial

05 Mai 2025 / 11:16

ADVERTORIAL// De ce să faci analiza vitaminei D la Invitro Moldova

ADVERTORIAL// Morăriţa Catering: alegerea ideală pentru gust şi confort

Ştiri / Advertorial

30 Apr. 2025 / 15:43

ADVERTORIAL// Morăriţa Catering: alegerea ideală pentru gust şi confort

ADVERTORIAL// Almir.md – Cum tratez hernia de disc?

Ştiri / Advertorial

04 Apr. 2025 / 13:34

ADVERTORIAL// Almir.md – Cum tratez hernia de disc?

Vezi arhiva