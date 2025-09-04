AVM privind achiziţionarea Dulapurilor pentru servere şi echipamentelor de telecomunicaţii

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Dulapurilor pentru servere şi echipamentelor de telecomunicaţii. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 12.09.2025, ora 13:00.