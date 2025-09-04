Sursa imaginii:
Ştiri / Achiziţii
04 Sep. 2025 / 14:06
AVM privind achiziţionarea Dulapurilor pentru servere şi echipamentelor de telecomunicaţii
IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Dulapurilor pentru servere şi echipamentelor de telecomunicaţii. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 12.09.2025, ora 13:00.
Ştiri / Advertorial
20 Aug. 2025 / 13:57
Ştiri / Advertorial
20 Aug. 2025 / 13:30
Ştiri / Advertorial
17 Iul. 2025 / 14:01
Ştiri / Advertorial
14 Iul. 2025 / 12:22
Ştiri / Advertorial
23 Iun. 2025 / 12:43
Ştiri / Advertorial
05 Mai 2025 / 11:16
Ştiri / Advertorial
30 Apr. 2025 / 15:43
Ştiri / Advertorial
04 Apr. 2025 / 13:34
Comentarii