AVM privind achiziţionarea echipamentelor, uneltelor, sculelor şi instrumentelor necesare desfăşurării activităţilor de întreţinere, intervenţiilor tehnice, verificării instalaţiilor şi a lucrărilor d

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea echipamentelor, uneltelor, sculelor şi instrumentelor necesare desfăşurării activităţilor de întreţinere, intervenţiilor tehnice, verificării instalaţiilor şi a lucrărilor de precizie (repetat). Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 08.09.2025, ora 11:00.