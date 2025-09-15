AVM privind achiziţionarea „Lucrărilor de reparaţie a reţelelor de apeduct(centrul tehnic şi blocul administrativ, şos. Hânceşti nr. 64) IP Compania „Teleradio-Moldova”(repetat).

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea „Lucrărilor de reparaţie a reţelelor de apeduct(centrul tehnic şi blocul administrativ, şos. Hânceşti nr. 64) IP Compania „Teleradio-Moldova”(repetat). Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 22.09.2025, ora 11:00.