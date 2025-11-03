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Ştiri / Achiziţii
03 Noi. 2025 / 16:38
AVM privind achiziţionarea Mobilei pentru studioul Radio Moldova din Comrat (repetat)
IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Mobilei pentru studioul Radio Moldova din Comrat (repetat). Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 11.11.2025, ora 11:00.
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