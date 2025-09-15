Ştiri

AVM privind achiziţionarea mochetei

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea mochetei. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 22.09.2025, ora 12:00.

Link spre procedură: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1757940708067?tab=contract-notice 




 

