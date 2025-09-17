Sursa imaginii:
17 Sep. 2025
AVM privind achiziţionarea Pieselor de schimb pentru calculatoare(repetat)
IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Pieselor de schimb pentru calculatoare(repetat). Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 23.09.2025, ora 10:00.
