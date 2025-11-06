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Ştiri / Achiziţii
06 Noi. 2025 / 15:10
AVM privind achiziţionarea Serviciilor de audit financiar pentru anul 2025
IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Serviciilor de audit financiar pentru anul 2025. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 17.11.2025, ora 11:00.
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