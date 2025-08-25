AVM privind achiziţionarea Serviciilor de deservire a tehnicii de calcul pentru anul 2025(repetat)

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Serviciilor de deservire a tehnicii de calcul pentru anul 2025 (repetat). Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 05.09.2025, ora 11:00.