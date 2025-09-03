AVM privind achiziţionarea Serviciilor de furnizare, instalare şi operare a echipamentelor tehnice (închiriere pentru dezbateri electorale)

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Serviciilor de furnizare, instalare şi operare a echipamentelor tehnice (închiriere pentru dezbateri electorale). Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 09.09.2025, ora 10:00.