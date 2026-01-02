Ştiri

Sursa imaginii:

Ştiri / Achiziţii

02 Ian. 2026 / 14:59

AVM privind achiziţionarea Serviciilor pentru monitorizarea circulaţiei şi a consumului de combustibil a flotei auto

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Serviciilor pentru monitorizarea circulaţiei şi a consumului de combustibil a flotei auto. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 12.01.2026, ora 14:00




Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767358051239?tab=contract-notice

Comentarii

Ultimele Ştiri

ADVERTORIAL // De ce în curând nu îţi vei mai putea instala panouri solare în Republica Moldova?

Ştiri / Advertorial

10 Dec. 2025 / 13:17

ADVERTORIAL // De ce în curând nu îţi vei mai putea instala panouri solare în Republica Moldova?

ADVERTORIAL // Cu suportul financiar al Uniunii Europene în Republica Moldova au fost deschise 16 spălătorii sociale

Ştiri / Advertorial

18 Noi. 2025 / 16:07

ADVERTORIAL // Cu suportul financiar al Uniunii Europene în Republica Moldova au fost deschise 16 spălătorii sociale

ADVERTORIAL // Servicii de Curăţenie la un Click Distanţă în Chişinău

Ştiri / Advertorial

02 Oct. 2025 / 17:36

ADVERTORIAL // Servicii de Curăţenie la un Click Distanţă în Chişinău

ADVERTORIAL // Flori cu livrare în Chişinău – surpriza care schimbă ziua

Ştiri / Advertorial

02 Oct. 2025 / 17:26

ADVERTORIAL // Flori cu livrare în Chişinău – surpriza care schimbă ziua

ADVERTORIAL// Evacuator Chişinău şi Moldova – Auto Club Asist, ajutorul de care ai nevoie

Ştiri / Advertorial

02 Oct. 2025 / 17:19

ADVERTORIAL// Evacuator Chişinău şi Moldova – Auto Club Asist, ajutorul de care ai nevoie

ADVERTORIAL// Maşini din Coreea sau China. Cum să economiseşti la cumpărarea unei maşini

Ştiri / Advertorial

20 Aug. 2025 / 13:57

ADVERTORIAL// Maşini din Coreea sau China. Cum să economiseşti la cumpărarea unei maşini

ADVERTORIAL// Tot mai mulţi moldoveni plecaţi peste hotare revin acasă sau trimit colete celor dragi

Ştiri / Advertorial

20 Aug. 2025 / 13:30

ADVERTORIAL// Tot mai mulţi moldoveni plecaţi peste hotare revin acasă sau trimit colete celor dragi

ADVERTORIAL// Crearea site-urilor în Moldova. Cum alegeţi compania potrivită pentru dezvoltarea unui site care să fie actual si modern în 2025

Ştiri / Advertorial

17 Iul. 2025 / 14:01

ADVERTORIAL// Crearea site-urilor în Moldova. Cum alegeţi compania potrivită pentru dezvoltarea unui site care să fie actual si modern în 2025

Vezi arhiva