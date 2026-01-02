Sursa imaginii:
Ştiri / Achiziţii
02 Ian. 2026 / 14:59
AVM privind achiziţionarea Serviciilor pentru monitorizarea circulaţiei şi a consumului de combustibil a flotei auto
IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Serviciilor pentru monitorizarea circulaţiei şi a consumului de combustibil a flotei auto. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 12.01.2026, ora 14:00
Ştiri / Advertorial
10 Dec. 2025 / 13:17
Ştiri / Advertorial
18 Noi. 2025 / 16:07
Ştiri / Advertorial
02 Oct. 2025 / 17:36
Ştiri / Advertorial
02 Oct. 2025 / 17:26
Ştiri / Advertorial
02 Oct. 2025 / 17:19
Ştiri / Advertorial
20 Aug. 2025 / 13:57
Ştiri / Advertorial
20 Aug. 2025 / 13:30
Ştiri / Advertorial
17 Iul. 2025 / 14:01
Comentarii