IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Soluţiei de digitalizare a proceselor de management al resurselor umane – modulele “Evidenţă date şi administrare personal” şi “Salarizare” (licenţe, servicii de implementare şi servicii de garanţie). Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 24.11.2025, ora 14:00.