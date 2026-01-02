COP privind achiziţionarea Serviciilor de mentenanţă pentru site-urile web moldova1.md şi radiomoldova.md(repetat)

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la COP, privind achiziţionarea Serviciilor de mentenanţă pentru site-urile web moldova1.md şi radiomoldova.md(repetat), Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 14.01.2026, ora 11:00