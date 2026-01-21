COP privind achiziţionarea Serviciilor de monitoring şi prezentarea datelor pe audienţă a canalelor TV Moldova 1 şi TV Moldova 2 pentru anul 2026 (repetat)

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la COP privind achiziţionarea Serviciilor de monitoring şi prezentarea datelor pe audienţă a canalelor TV Moldova 1 şi TV Moldova 2 pentru anul 2026 (repetat). Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 29.01.2026, ora 10:00