Ştiri / Achiziţii
18 Sep. 2025 / 12:45
LD, privind achiziţionarea Echipamentelor de emisie pentru studioul Radio Moldova (repetat)
IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la LD, privind achiziţionarea Echipamentelor de emisie pentru studioul Radio Moldova (repetat). Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 09.10.2025, ora 10:00.
