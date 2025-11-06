LD privind achiziţionarea Serviciilor de pază fizică şi tehnică a obictivelor I.P. Companiei „Teleradio-Moldova” pentru anul 2026

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la LD privind achiziţionarea Serviciilor de pază fizică şi tehnică a obictivelor I.P. Companiei „Teleradio-Moldova” pentru anul 2026. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 01.12.2025, ora 11:00.