Zi istorică pentru fotbalul din Qatar

Echipa naţională de fotbal a Qatarului este copleşită de emoţii înaintea unui moment istoric. Selecţionata din Peninsula Arabică va juca primul său meci la turneul final a unui Campionat Mondial, cel de deschidere, cu reprezentativa Ecuadorului. Selecţionerul şi jucătorii promit să dea totul pe teren pentru că au visat la acest moment toată viaţa, informează Moldova 1.

„Este o zi foarte importantă pentru noi. Un moment istoric, moment de fericire pentru jucătorii şi membri ai staff-ului. Această ţară a făcut un efort uriaş. Ne-am dedicat cu toţii acestui Campionat Mondial şi am investit foarte mult. Sper să fie un festival grozav, la care să sărbătorim fotbalul şi să spunem ce avem de spus pe terenul de joc”, a declarat selecţionerul echipei Qatar, Felix Sanchez.



„Este un vis din copilărie să joci la Mondial. Anterior, am încercat să ne calificăm, dar nu am reuşit. Acum, însă, suntem la turneul final şi nu pot să descriu prin cuvinte ceea ce simt. Sunt foarte fericit, foarte mândru să fiu alături de cei mai mari fotbalişti care vor juca la turneu. Totuşi, am ajuns la acest moment doar datorită muncii enorme depuse în ultimii ani”, a spus cpăitanul Hassan Al-Haydos.



Naţionala Ecuadorului a ajuns la Mondial fără fundaşul Byron Castillo. Acesta a fost în centrul unui scandal din cauza cetăţeniei sale. Federaţiile de Fotbal din Chile şi Peru au trimis apeluri către FIFA şi Tribunalul de Arbitraj Sportiv anunţând că Byron Castillo este, de fapt, columbian. Apelurile au fost respinse, însă selecţionerul Gustavo Alfaro a decis să îl lase acasă pe jucător pentru a nu stârni alte controverse.





„Este o lovitură grea pentru noi. Dar e şi mai dureros pentru Byron. E dureros pentru toată echipa, dar noi îl iubim pe Byron. El este un simbol al echipei noastre şi va fi cu noi în timpul meciului, chiar dacă nu va fi prezent fizic,” a remarcat selecţionerul echipei Ecuador, Gustavo Alfrado.



Qatar şi Ecuador s-au întâlnit de trei ori până acum. Primele două meciuri s-au jucat în 1996, s-au încheiat cu o remiză, scor 1-1 şi cu victoria sud-americanilor, scor 2-1. În 2018, echipele au disputat încă o partidă amicală, în care Qatarul s-a impus cu 4-3.



Diferenţa dintre valoarea loturilor este una mare. Dacă Ecuadorul are jucători estimaţi la 146,5 milioane de euro, atunci Qatarul - la doar 15 milioane. Meciul de astăzi, care se va disputa pe stadionul Al Bayt din Al Khor, va fi arbitrat de italianul Daniele Orsato. Asistenţii lui vor fi compatrioţii Ciro Carbone şi Alessandro Giallatini, iar al patrulea oficial va fi românul Iştvan Kovaci.