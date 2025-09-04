Sursa imaginii:
Ştiri / Comunicate ombudsman
04 Sep. 2025 / 10:01
Stimaţi jurnalişti ai I.P. Compania „Teleradio-Moldova”
În contextul demarării campaniei electorale în data de 29 august 2025, Serviciul media al Ombudsmanului din cadrul TRM, adresează un apel către toate persoanele implicate în relatarea alegerilor parlamentare, privind necesitatea respectării stricte a normelor legale şi deontologice.
