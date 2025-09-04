Stimaţi jurnalişti ai I.P. Compania „Teleradio-Moldova”

În contextul demarării campaniei electorale în data de 29 august 2025, Serviciul media al Ombudsmanului din cadrul TRM, adresează un apel către toate persoanele implicate în relatarea alegerilor parlamentare, privind necesitatea respectării stricte a normelor legale şi deontologice.

Reamintim că activitatea profesională a jurnalistului este incompatibilă cu diseminarea mesajelor interzise de lege, precum şi cu activitatea de propagandă politică şi de agitaţie electorală.



Demnitatea umană a fiecărei persoane trebuie să fie respectată indiferent de apartenenţă politică, naţionalitate, etnie, limbă, vârstă, sex, identitate de gen, dizabilitate sau orice alt criteriu protejat prin lege.



Îndemnăm în continuare spre imparţialitate, echidistanţă, corectitudine şi acurateţe, respectarea dreptului la replică, respectarea demnităţii persoanelor şi responsabilitate socială.



Cu respect,

Mihaela GANGANU

Şefa Serviciului media al Ombudsmanului, I.P. Compania „Teleradio-Moldova”