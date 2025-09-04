Ştiri

Sursa imaginii:

Ştiri / Comunicate ombudsman

04 Sep. 2025 / 10:01

Stimaţi jurnalişti ai I.P. Compania „Teleradio-Moldova”

În contextul demarării campaniei electorale în data de 29 august 2025, Serviciul media al Ombudsmanului din cadrul TRM, adresează un apel către toate persoanele implicate în relatarea alegerilor parlamentare, privind necesitatea respectării stricte a normelor legale şi deontologice.

Reamintim că  activitatea profesională a jurnalistului este incompatibilă cu diseminarea mesajelor interzise de lege, precum şi cu activitatea de propagandă politică şi de agitaţie electorală.

Demnitatea umană a fiecărei persoane trebuie să fie respectată indiferent de apartenenţă politică, naţionalitate, etnie, limbă, vârstă, sex, identitate de gen, dizabilitate sau orice alt criteriu protejat prin lege. 

Îndemnăm în continuare spre imparţialitate, echidistanţă, corectitudine şi acurateţe, respectarea dreptului la replică, respectarea demnităţii persoanelor şi responsabilitate socială. 

Cu respect, 
Mihaela GANGANU
Şefa Serviciului media al Ombudsmanului, I.P. Compania „Teleradio-Moldova”

Comentarii

Ultimele Ştiri

ADVERTORIAL// Maşini din Coreea sau China. Cum să economiseşti la cumpărarea unei maşini

Ştiri / Advertorial

20 Aug. 2025 / 13:57

ADVERTORIAL// Maşini din Coreea sau China. Cum să economiseşti la cumpărarea unei maşini

ADVERTORIAL// Tot mai mulţi moldoveni plecaţi peste hotare revin acasă sau trimit colete celor dragi

Ştiri / Advertorial

20 Aug. 2025 / 13:30

ADVERTORIAL// Tot mai mulţi moldoveni plecaţi peste hotare revin acasă sau trimit colete celor dragi

ADVERTORIAL// Crearea site-urilor în Moldova. Cum alegeţi compania potrivită pentru dezvoltarea unui site care să fie actual si modern în 2025

Ştiri / Advertorial

17 Iul. 2025 / 14:01

ADVERTORIAL// Crearea site-urilor în Moldova. Cum alegeţi compania potrivită pentru dezvoltarea unui site care să fie actual si modern în 2025

ADVERTORIAL// 101 trandafiri în Chişinău: Buchetul care spune mai mult decât cuvintele

Ştiri / Advertorial

14 Iul. 2025 / 12:22

ADVERTORIAL// 101 trandafiri în Chişinău: Buchetul care spune mai mult decât cuvintele

ADVERTORIAL// Ce trebuie să ştii înainte de a schimba acoperişul în Moldova

Ştiri / Advertorial

23 Iun. 2025 / 12:43

ADVERTORIAL// Ce trebuie să ştii înainte de a schimba acoperişul în Moldova

ADVERTORIAL// De ce să faci analiza vitaminei D la Invitro Moldova

Ştiri / Advertorial

05 Mai 2025 / 11:16

ADVERTORIAL// De ce să faci analiza vitaminei D la Invitro Moldova

ADVERTORIAL// Morăriţa Catering: alegerea ideală pentru gust şi confort

Ştiri / Advertorial

30 Apr. 2025 / 15:43

ADVERTORIAL// Morăriţa Catering: alegerea ideală pentru gust şi confort

ADVERTORIAL// Almir.md – Cum tratez hernia de disc?

Ştiri / Advertorial

04 Apr. 2025 / 13:34

ADVERTORIAL// Almir.md – Cum tratez hernia de disc?

Vezi arhiva