Scoala din Mereni, închisă, iar elevii vor învăţa online, după ce tavanul s-a prăbuşit într-o clasă

Administraţia instituţiei sustine că şcoala a fost construită in anul 1964, iar multi ani la rând au fost făcute doar reparaţii cosmetice.Primarul satului Mereni, Valentin Vieru, a declarat că nu existau semne vizibile că tavanul ar fi şubred şi ar exista pericolul ca acesta să cadă.„Sunt aici să discutăm cu dna directoare şi profesorii posibilitatea ca copii să treacă să înveţe în liceul din localitate. Acolo am identificat câteva clase acum vrem să vedem care sunt numărul copiilor”, a declarat primarul satului Mereni, Valentin Vieru.Totodată, a fost formată o comisie care urmează să stabilească cauza surpării tavanului.„La fata locului s-au deplasat 3 echipe de salvatori şi pompieri, care au fost antrenaţi la evacuarea elevilor, corpului didactic si a bunurilor materiale din instituţia dată. De asemenea, a avut loc şedinţa comisiei situatii exceptionale a satului Mereni unde a fost primită decizia pentru a sista temporar activitatea instituţiei”, a declarat şeful secţiei Situaţii Excepţionale din Anenii Noi, Vitalii Ceban.Potrivit IGSU, in clădirea şcolii nu au mai fost efectuate verificări tehnice din anul 2015.Până primăria va identifica săli de studii pentru cei 284 de copii care învăţau în această şcoală, elevii vor studia online.Tragedia a avut loc în sala unde copiii clasei întâi făceau ora de engleză. Trei elevi au fost răniţi, dintre care unul a fost internat la spital cu comoţie şi fractura nasului, după ce peste ei a căzut o porţiune de tavan.