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Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 9 ianuarie 2026

Vineri, 9 ianuarie 2026, începând cu ora 14:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova”.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la Planul tematic de activitate a Consiliului de supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2026.

2. Diverse.