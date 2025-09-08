Sursa imaginii:

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere şi Dezvoltare din 10 septembrie 2025

Miercuri, 10 septembrie 2025, începând cu ora 15:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere şi dezvoltare.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea modificărilor la Declaraţiile politicii editoriale a IP Compania „Teleradio-Moldova” privind reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

2. Diverse.