Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere şi Dezvoltare din 19 septembrie 2025

Vineri, 19 septembrie 2025, începând cu ora 15:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere şi dezvoltare.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la îndeplinirea prevederilor deciziei CSD nr.23 din 20 iunie 2025, referitoare la activitatea Serviciului media al Ombudsmanului în luna mai 2025:

a) prezentarea în CS, până la 30 septembrie, a noului raport de activitate a ombudsmanului Mihaela Ganganu;

b) prezentarea în CS a concepţiei privind consolidarea Serviciului media al Ombudsmanului şi a Planului de activitate al acestuia pentru jumătatea a doua a anului curent.

2. Diverse.