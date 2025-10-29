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Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere şi Dezvoltare din 31 octombrie 2025

Vineri, 31 octombrie 2025, începând cu ora 15:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere.

Ordinea de zi:

1. Examinarea Statutului Furnizorului Public Naţional de Servicii Media Compania „Teleradio-Moldova” (în redacţie nouă).

2. Examinarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Instituţiei Publice Compania „Teleradio-Moldova” (în redacţia nouă).

3. Diverse.