Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere şi Dezvoltare din 5 septembrie 2025

Vineri, 5 septembrie 2025, începând cu ora 15:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere şi dezvoltare.

Ordinea de zi:

1. Raportul pentru primul semestru al anului 2025 privind reealizarae Planului financiar al IP Compania „Teleradio-Moldova”.

2. Diverse.