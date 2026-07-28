Achiziţie de valoare mică privind achiziţionarea instrumentelor şi utilajelor de lucru

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea instrumentelor şi utilajelor de lucru. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 06.08.2026, ora 11:00.