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Ştiri / Achiziţii
28 Iul. 2026 / 15:35
Achiziţie de valoare mică privind achiziţionarea instrumentelor şi utilajelor de lucru
IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea instrumentelor şi utilajelor de lucru. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 06.08.2026, ora 11:00.
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