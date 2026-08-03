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Achiziţie de valoare mică privind achiziţionarea Lucrărilor de reparaţie - îngrădire metalică de protecţie la Casa Radio, str. Mioriţa, 1, mun. Chişinău

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Ştiri / Achiziţii

03 Aug. 2026 / 11:16

Achiziţie de valoare mică privind achiziţionarea Lucrărilor de reparaţie - îngrădire metalică de protecţie la Casa Radio, str. Mioriţa, 1, mun. Chişinău

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Lucrărilor de reparaţie - îngrădire metalică de protecţie la Casa Radio, str. Mioriţa, 1, mun. Chişinău. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 11.08.2026, ora 10:00.

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1785741350499?tab=contract-notice

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Duae

 

Anexe Şi Caietul de Sarcini

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