Achiziţie de valoare mică privind achiziţionarea Lucrărilor de reparaţie - îngrădire metalică de protecţie la Casa Radio, str. Mioriţa, 1, mun. Chişinău

IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Lucrărilor de reparaţie - îngrădire metalică de protecţie la Casa Radio, str. Mioriţa, 1, mun. Chişinău. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 11.08.2026, ora 10:00.