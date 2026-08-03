IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la COP privind achiziţionarea Lucrărilor de reparaţie a blocului sanitar clădirea ASC TV şos. Hânceşti 64. Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 17.08.2026, ora 11:00.