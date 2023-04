Pasha Parfeni le-a mulţumit, într-o conferinţă de presă, fanilor şi partenerilor pentru susţinere

Conferinţa a fost organizată de Compania Teleradio-Moldova, împreună cu partenerii locali Eurovision Song Contest, maib şi Moldtelecom.

La eveniment au participat:

Vlad Ţurcanu, Directorul General al Instituţiei Publice Compania Teleradio-Moldova;

Pasha Parfeni, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2023;

Membrii delegaţiei: Yuliana Parfeni, autoarea versurilor piesei „Soarele şi Luna” şi Sergiu Borş, artist.

Giorgi Shagidze, Preşedintele maib;

Alexandru Ciubuc, Directorul Moldtelecom.

Vlad Ţurcanu, Directorul General al Companiei Teleradio-Moldova a subliniat importanţa promovării identităţii europene a Republicii Moldova prin intermediul culturii: „Teleradio-Moldova face un efort susţinut pentru a menţine concursul Eurovision într-o condiţie organizatorică şi artistică care să corespundă aşteptărilor publicului. Republica Moldova are nevoie de recunoaştere internaţională, pentru a-şi atinge obiectivele europene de dezvoltare, iar acest concurs muzical este o posibilitate de afirmare în Europa.”

Pasha Parfeni, reprezentantul ţării noastre la ESC 2023, a declarat că este recunoscător pentru sprijinul cetăţenilor în turneul internaţional de promovare a piesei „Soarele şi luna”: „Aş vrea să mulţumesc tuturor moldovenilor care sunt în continuare alături de noi (...) Eurovision este un concurs de echipă şi sunt mândru că echipa mea este Republica Moldova. Cât de departe vom ajunge în acest concurs, depinde de oamenii care ne vor vota la etapa internaţională. Mizez pe susţinerea voastră şi în continuare.”

Giorgi Shagidze, Preşedintele maib, a menţionat că este al doilea an când instituţia bancară susţine acest eveniment de amploare. „Noi, echipa maib, suntem fani Eurovision şi ai muzicii de calitate, de aceea susţinem cu mândrie artiştii autohtoni, cultura naţională şi performanţa la cele mai înalte niveluri. Îi dorim mult succes lui Pasha Parfeni la acest concurs şi avem toată convingerea că va reprezenta ţara într-un mod valoros şi spectaculos. Ceea ce este important pentru Republica Moldova, este important şi pentru maib.”

Compania Moldtelecom, reprezentată de Alexandru Ciubuc, este un alt partener de încredere în cursa pentru Eurovision: „În acest an deosebit în care Moldtelecom împlineşte 30 de ani de activitate, suntem nespuşi de bucuroşi să susţinem reprezentantul Moldovei la Eurovision.”

Despre munca colosală care stă în spatele pregătirilor pentru evoluţia pe marea scenă europeană a vorbit Yuliana Parfeni, autoarea versurilor piesei „Soarele şi Luna”: „În spatele acestor 3 minute de glorie stă o echipă enormă de profesionişti. Vă îndemn să vă solidarizaţi cu noi şi să-l votaţi pe Pasha.”

Forfota pregătirilor pentru Eurovision Song Contest 2023 a început cu turneul internaţional de promovare a piesei „Soarele şi Luna”. În acest context, artistul Sergiu Borş a declarat că: „De două luni am parte de cea mai frumoasă experienţă artistică. Recent, am încheiat turneul de promovare, unde am dat tot ce am putut mai frumos(...) Fiecare dintre noi trebuie să fie un ambasador al culturii.”

Cea de-a 67-a ediţie a celei mai importante competiţii muzicale anuale, Eurovision Song Contest, va avea loc la Liverpool, în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Pasha Parfeni va evolua în prima semifinală a concursului muzical de pe data de 9 mai, cu numărul de ordine 10. Este a doua oară când interpretul reprezintă Republica Moldova la concursul Eurovision. Acesta a obţinut locul 11 în anul 2012 la Baku, cu piesa „Lăutar”.