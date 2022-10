„Orheiul Vechi”, pictat de artişti plastici din România şi Republica Moldova (VIDEO)

După ce s-au inspirat din frumuseţea Rezervaţiei Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”, artiştii şi-au expus lucrările la Teatrul de Operă şi Balet „Maria Bieşu”. Expoziţia este momentul culminant al unui proiect ce a debutat în luna mai la Bucureşti, unde au fost invitaţi artişti din Republica Moldova să descopere bijuteriile arhitecturale ale României. „La acel eveniment a fost invitat şi domnul ambasador Victor Chirilă şi dânsul ne-a transmis invitaţia de data aceasta să vină pictorii din România în Republica Moldova şi să descopere frumuseţile şi peisajele din Orheiul Vechi”, a explicat directoarea Centrului Cultural UNESCO, din Bucureşti, Nicoleta Paninopol.Stabilit la Bucureşti, Vitalie Butescu, originar din Republica Moldova a fost încântat să revină la baştină. „E ceva frumos, înălţător să ajungi acasă în locurile unde ai pictat când erai student. Un peisaj mirific, dar porţile au un loc aparte şi o semnificaţie. În lumea asta nu ştiu dacă am mai văzut să fie porţi puse aşa în valoare, prin stâlpii aceştia, baza noastra”, a remarcat artistul plastic Vitalie Butescu.„Butuceniul este o maximă concentrare de artistism şi creativitate în Republica Moldova, pentru că acolo găseşti într-adevăr peisaje inedite. Biserica, stâncile, porţile, dar porţile sunt absolut fantastice”, a spus artista Inga Edu.„Este prima dată când vin în Republica Moldova şi am fost plăcut surprins, mai ales, de satul în care am tot mers şi am tot pictat, e vorba de Butuceni”, a menţionat pictorul Corneliu Drăgan Târgovişte.Cel mai tânăr pictor, Arsenie Caisîn, este elevul Liceului Academic de Arte plastice Igor Vieru din Chişinău. „La această expoziţie am redat toţi în lucrări inspirate dintr-un loc istoric, un loc ce ne defineşte ca popor”, e remarcat tânărul artist.Vernisajul a marcat un eveniment important la Opera Naţională, fiind şi sala de expoziţii Opera Art Galery. „De astăzi vor avea loc în permanenţă expoziţii de artă plastică spre bucuria spectatorilor şi spre bucuria artiştilor”, a spus directorul adjunct al Teatrului Naţional de Operă şi Balet.Expoziţia va fi deschisă până pe 20 noiembrie, la Teatrul de Operă şi Balet, apoi lucrările vor fi prezentate la Bucureşti.