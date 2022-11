Preşedintele Moldovagaz Vadim Ceban nu exclude că tarifele la gazele naturale ar putea scădea

Preşedintele Moldovagaz spune că nu există premise ca Gazprom să sisteze livrările de gaze naturale în luna decembrie, întrucât compania şi-a achitat factura şi avansul, aşa cum prevede contractul.

„Pentru decembrie nu s-a schimbat nimic. Rămân aceleaşi volume ca şi în luna noiembrie, adică 5,7 milioane m3 pe zi. La data de 21 am achitat factura pentru luna octombrie şi am achitat avansul pentru luna noiembrie aşa cum e indicat în factură. Deja lucrăm pentru a închide luna noiembrie, ca să fim pregătiţi pentru luna decembrie. Dar ţinând cont de preţul de achiziţie inclus în tarif şi prognoza pentru luna decembrie, nu ar trebui să avem probleme la achitarea facturii. În plus, vin compensaţiile din partea statului pentru consumatori pentru luna noiembrie, ele ne ajută din punctul de vedere al fluxului financiar”, a spus Vadim Ceban în cadrul unei emisiuni televizate.

Preşedintele Moldovagaz spune că deşi preţul de achiziţie a gazului este unul în scădere, tarifele pentru consumatori vor rămâne ridicate, întrucât compania a acumulat datorii pe care trebuie să le acopere. Vadim Ceban spune că dacă tariful se va menţine ridicat, iar preţul de achiziţie va fi în scădere, există premise ca datoriile anului 2022 să fie acoperite în câteva luni, iar ulterior ANRE ar putea decide o ajustare în scădere a tarifelor.

„Noi ne dorim să avem tarife adecvate. Nu ne ţinem de tariful actual, dacă vor fi motive să existe ajustări la tarif, este regulatorul care decide – ANRE”, a mai spus preşedintele Consiliului de Administraţie Moldovagaz.

În prezent, tariful la gazele naturale este de 29,27 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus. Pentru lunile noiembrie – martie 2023 Guvernul a anunţat un program amplu de compensaţii în valoare de 5 miliarde de lei. Consumatorii casnici vor primi compensaţii în facturile la gaz, energie termică şi energie electrică, în funcţie de gradul de vulnerabilitate energetică.