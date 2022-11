Iohannis: Interconectările directe privind energia electrică din România şi Republica Moldova sunt total insuficiente

„În ce priveşte interconectarea dintre România şi Moldova. Eu am spus-o şi a spus-o şi Guvernul. Evident că noi ajutăm Republica Moldova. Până în momentul de faţă am livrat tot ce a trebuit, respectiv tot ce ni s-a cerut, însă aceste sincope în alimentarea cu electricitate apar dintr-un motiv foarte clar şi vreau să detaliez un pic. Interconectările directe din România şi Republica Moldova sunt total insuficiente. Acest aspect a fost neglijat ani de zile şi în momentul de faţă, chiar dacă România oferă electricitate Moldovei, o parte semnificativă merge prin Ucraina şi este ca atare expusă acestor atacuri”, a afirmat Klaus Iohannis, întrebat, joi la Vilnius, dacă România poate sprijini cu energie electrică pe termen lung Republica Moldova, în contextul atacurilor de miercuri ale Rusiei care au afectat aprovizionarea cu energie în Republica Moldova.



Şeful statului a adăugat că „există o singură soluţie”.



„Trebuie realizate interconectări mai multe şi mai bune, interconectări directe între România şi Republica Moldova. Acelaşi lucru este valabil şi pentru gaz, acelaşi lucru este valabil şi pentru transportul pe şoseaua ş.a.m.d. Nu vreau să încerc să explic de ce nu s-au realizat până acum. Fapt este că noi suntem dispuşi să ajutăm Republica Moldova, însă lipsa interconectărilor de tot felul este o problemă reală în acest moment. Există planuri, se lucrează la ele şi am speranţa ca în scurt timp, nu în câteva săptămâni, dar în relativ scurt timp aceste chestiuni să fie net îmbunătăţi, fiindcă în perspectivă pe termen mediu şi mai lung noi putem să ajutăm Republica Moldova într-un mod eficient doar în măsura în care se realizează aceste interconectări”, a completat Iohannis.



Amintim că în data de 15 noiembrie, Republica Moldova a mai fost decontată de la curentul electric timp de o oră şi jumătate. Din cauza deficitului de electricitate, mai multe localităţi şi cartiere din Bălţi şi Chişinău au rămas fără lumină. Şi atunci criza a fost provocată de atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice din Ucraina.