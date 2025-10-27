Reacţia Serviciului Media al Ombudsmanului al I.P. Compania „Teleradio-Moldova” privind situaţia din cadrul emisiunii „В центре внимания”, difuzată la Radio Moldova Comrat

În data de 14 octombrie 2025, în cadrul emisiunii „В центре внимания” de la Radio Moldova Comrat, invitatul, deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, dl Nicolai Dudoglo, a făcut afirmaţii neînsoţite de dovezi legate de pretinse influenţe politice şi financiare în privinţa fostului său contracandidat la funcţia de primar al oraşului Comrat, Serghei Anastasov. Moderatoarea, dna Elena Celak, i-a cerut să prezinte probe, conform normelor profesionale de informare corectă. Dl Dudoglo a refuzat să răspundă, a încercat să o intimideze pe moderatoare şi a părăsit studioul.



Regretăm acest comportament, care a împiedicat desfăşurarea firească a unei discuţii de interes public şi a afectat dreptul publicului de a fi informat corect.



Ulterior, dl Nicolai Dudoglo a publicat acuzaţii nefondate la adresa Radio Moldova Comrat şi a moderatoarei, insinuând „executarea unor ordine politice”. Subliniem că aceste afirmaţii nu au fost susţinute cu probe. Menţionăm, de asemenea, că dreptul la replică a fost oferit şi garantat: atât dl Dudoglo, cât şi dl Anastasov au fost invitaţi din nou în emisiune pe 23 octombrie, însă dl Dudoglo a refuzat participarea.



În urma difuzării emisiunii, moderatoarea a devenit ţinta unor atacuri personale şi a unui val de comentarii ostile în mediul online, lansate de dl Dudoglo, dar şi de persoane afiliate acestuia. Aceste manifestări depăşesc libertatea de exprimare şi se înscriu în zona hărţuirii şi violenţei psihologice, fapt pe care îl condamnăm ferm.



Reamintim că:

Jurnaliştii, jurnalistele au obligaţia de a verifica şi clarifica informaţiile prezentate în spaţiul public.

Jurnaliştii, jurnalistele beneficiază de protecţie legală în exercitarea profesiei (Art. 10, Codul serviciilor media audiovizuale).

Libertatea de exprimare nu justifică violenţa, atacurile personale, intimidarea sau incitarea la ură.

I.P. Compania „Teleradio-Moldova” îşi exercită mandatul public conform Codului serviciilor media audiovizuale: asigurând informarea corectă, pluralismul opiniilor, independenţa editorială şi respectarea demnităţii umane. Atacurile asupra jurnaliştilor reprezintă un atac asupra libertăţii presei şi, implicit, asupra interesului public.



În acest context, solicităm public dlui Nicolai Dudoglo să îşi ceară scuze pentru acuzaţiile nefondate şi pentru discreditarea dnei Elena Celak şi a postului Radio Moldova Comrat. Respectul pentru jurnalismul profesionist şi dialogul civilizat sunt condiţii esenţiale pentru funcţionarea democratică a instituţiilor.



Serviciul Media al Ombudsmanului condamnă public orice formă de presiune, ameninţare sau hărţuire la adresa jurnaliştilor, jurnalistelor şi reafirmă sprijinul pentru siguranţa şi independenţa acestora.

Serviciul Media al Ombudsmanului, I.P. Compania „Teleradio-Moldova”