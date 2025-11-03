Sursa imaginii: TRM

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Ziua internaţională pentru încetarea impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor şi jurnalistelor

În contextul Zilei internaţionale pentru încetarea impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor şi jurnalistelor, marcată anual la 2 noiembrie, Serviciul Media al Ombudsmanului, din cadrul I.P. Compania „Teleradio-Moldova”, reiterează importanţa protejării reprezentanţilor, reprezentantelor mass-media şi a apărării libertăţii de exprimare.

Mediul informaţional actual, marcat de riscurile dezinformării şi ale discursului de ură, impune susţinerea jurnaliştilor, jurnalistelor şi instituţiilor media în efortul lor de a furniza informaţii bazate pe fapte şi de a promova valorile adevărului, transparenţei, imparţialităţii şi integrităţii.



Atacurile, intimidările, hărţuirea sau orice formă de presiune asupra jurnaliştilor şi jurnalistelor reprezintă nu doar o încălcare gravă a drepturilor individuale, dar şi o ameninţare directă la adresa dreptului colectiv al cetăţenilor şi cetăţenelor de a fi informaţi/informate corect, complet şi imparţial.



În conformitate cu articolul 10 din Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174 din 8 noiembrie 2018, autorităţile responsabile de menţinerea ordinii publice au obligaţia de a:

a) asigura protecţia jurnaliştilor şi a locurilor de muncă ale acestora în cazul în care sunt supuşi unor presiuni sau ameninţări de natură să împiedice ori să restrângă libera exercitare a profesiei lor;

b) asigura protecţia sediilor şi locaţiilor furnizorilor de servicii media în cazul în care acestea sunt supuse unor ameninţări de natură să împiedice sau să afecteze libera desfăşurare a activităţii lor.



Protecţia menţionată nu poate să devină pretext pentru a prejudicia libera exprimare a jurnaliştilor, jurnalistelor pentru a împiedica sau a restrânge libera exercitare a profesiei ori pentru a împiedica revendicarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale de către jurnalişti şi jurnaliste. Constrângerea sau exercitarea presiunii prin ameninţare ori intimidare a jurnaliştilor şi jurnalistelor atrage răspundere contravenţională şi răspunderea penală.



Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a proclamat ziua de 2 noiembrie drept Ziua internaţională pentru încetarea impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor în rezoluţia A/RES/68/163, care îndeamnă statele membre să pună în aplicare măsuri concrete care să contracareze cultura actuală a impunităţii.



În calitatea sa de stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) din 2 martie 1992, Republica Moldova se aliniază principiilor şi valorilor promovate de comunitatea internaţională în domeniul drepturilor omului şi al libertăţii de exprimare.



Serviciul Media al Ombudsmanului, din cadrul I.P. Compania „Teleradio-Moldova”, încurajează solidaritatea profesională între jurnalişti şi jurnaliste, respectarea standardelor etice şi consolidarea unui climat mediatic sigur, liber de frică, presiune sau cenzură şi reiterează repetat importanţa respectării libertăţii presei şi a protejării integrităţii profesionale a jurnaliştilor şi jurnalistelor.



Cu respect,

Mihaela GANGANU,

Şefa Serviciului media al Ombudsmanului, I.P. Compania „Teleradio-Moldova”