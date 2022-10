Colegiul tehnic agricol din raionul Soroca a primit titlul „Cel mai competent mecanic” (VIDEO)

Cei mai buni mecanici au luptat timp de două zile la Concursul Republican al elevilor care îşi fac studiile la colegiile cu profil agricol, pentru titlul de „Cel mai competent mecanic”. În acest an Trofeul a mers la Colegiul tehnic agricol din raionul Soroca, relatează Moldova 1.



Lui Andrei Bujac îi placea de mic să îşi ajute părinţii să lucreze în câmp. Şi-a dorit să îmbrăţişeze acestă profesie din dragostea faţă agricultură şi faţă de cei care îşi fac singuri pâinea. Andrei este student în anul patru la Colegiul Agricol din raionul Soroca şi a devenit câştigătorul marelui trofeu.



„De mic mi-am dorit să am această profesie, să îngrijesc de pământ, să cresc pâine pentru oameni, pentru că eu asta iubesc”, spune Abdrei Bujac, elev la Colegiul Agricol Soroca.



La concurs au participat elevi de la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducanu” din Grinăuţi şi Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi, Cormat. Concurenţii spun că acest concurs le-a oferit posibilitatea de a-şi arăta abilităţile. Toti au dat dovadă de înalte abilităţi şi deprinderi profesionale.



„De mic copil am crescut în sat, îmi plăceau tractoarele, îmi plăcea pe câmp să lucrez si m-am îndrăgostit de această profesie, acest concurs a fost o nouă experienţă pentru noi”, afirmă Alexandrin Botnari, elev la Colegiul agricol Ungheni.



„Noi participam a doua oară. La acest concurs elevii aplica cunoştinţele teoretice în practică”, spune Constantin Zîrnescu, profesor Colegiul agricol Svetlîi.



Programul etapei republicane a concursului a inclus două etape: cea de evaluare a cunoştinţelor teoretice ale participanţilor la concurs şi cea de evaluare practică, în câmp. Concursul are scopul de formare a deprinderilor practice şi dezvoltarea cunoştinţelor teoretice a viitorilor specialişti în mecanică agricolă. Participanţii au fost evaluaţi de câţiva membri ai juriului, specialişti în domeniul agriculturii.



Concursul republican cu genericul „Cel mai competent mecanic” este organizat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.



„Acest concurs este în scopul de a evalua ca elevii să-şi demonstreze acele abilităţi şi competenţe care le studiază la orele teoretice”, conchide Rodica Reşitca, şef Serviciul cercetare şi educaţie, Ministerul Agriculturii.



Câştigătorii concursului au primit diplome şi bani.