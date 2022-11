Sursa imaginii: Primăria Ialoveni Postat de: Bogdan Nigai

Mai multe trotuare din Ialoveni au fost reabilitate

Mai multă siguranţă pentru pietonii din oraşul Ialoveni, care vor merge acum către Şcoala de artă, Biblioteca Publică raională sau alte instituţii publice importante din localitate pe trotuare construite conform standardelor europene. Modernizarea căilor pietonale de pe strada Ştefan cel Mare este parte a Programului Guvernamental „Diaspora acasă reuşeşte DAR 1+3”, care prevede acordarea de surse financiare de către stat, administraţia publică locală, parteneri de dezvoltare, dar şi de băştinaşii plecaţi peste hotare, relatează Moldova 1.

Reparaţia căilor pietonale din centrul oraşului Ialoveni a început acum trei săptămâni.



„Anterior era dezastru, erau nişte pliţi de beton şi dacă mai ploua erau acoperite cu apă şi nici nu le vedeam, puteam să cădem şi într-o groapă. Acum ne bucurăm mult că se fac nişte lucrări măreţe”.

„Eu aduc copilul aici la şcoala muzicală. Trotuarul era deteriorat, erau multe gropi, pe viitor cred că o să fie super”.

„Asta înseamnă condiţii, începând de la încălţămintea cât o strici, numai pe drumul acesta şi e securitate pentru copii, pentru cetăţeni”.



Pe lângă reabilitarea unui kilometru de căi pietonale, proiectul prevede şi amenajarea teritoriului din preajma şcolii de arte din Ialoveni.



„Am renovat faţada şi respectiv se cerea şi partea din faţa şcolii să fie amenajată. Suntem norocoşi că am fost incluşi de administraţia publică locală în acest proiect”, a explicat directoarea Şcolii de Arte din Ialoveni, Daniela Bodorin.



„Aici s-a întâmplat şi un caz care e dureros pentru noi, un elev de la şcoala de arte nu s-a asigurat, erau mai mulţi, au trecut la trecere şi au fost tamponaţi de o maşină şi a decedat aici pe loc. Într-adevăr pe porţiunea aceasta se cere un semafor. Şcoala are un flux de peste 400 de elevi şi la noi vin zilnic cititorii la bibliotecă”, a adăugat directoarea Bibliotecii Raionale, Valentina Plămădeală.



Valoarea totală a proiectului depăşeşte suma de un milion de lei.



„Mai mult din veniturile proprii ale primăriei oraşului Ialoveni, însă este şi contribuţia autorităţilor publice centrale şi de nivelul doi, fiindcă este un drum care nu aparţine localităţii Ialoveni. Către sfârşitul anului sperăm să finisăm acest proiect”, a declarat primarul oraşului Ialoveni, Sergiu Armaşu.



Guvernul a lansat un program de granturi prin intermediul Biroului Relaţii cu Diaspora în urma căruia 41 de proiecte sociale, economice şi de infrastructură vor fi implementate până la sfârşitul acestui an, în diferite regiuni ale ţării.