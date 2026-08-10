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Ştiri / Şedinte
10 Aug. 2026 / 15:34
Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Supraveghere 13 august 2026
Joi, 13 august 2026, începând cu ora 15:00, va avea loc şedinţa Consiliului de supraveghere (CS) al IP Compania „Teleradio-Moldova”.
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