Natalia Gavriliţa declară că în Republica Moldova se materializează unul dintre cele mai pesimiste scenarii privind securitatea energetică

„Abia la sfârşitul lunii vom afla cât ne costă cu adevărat şi atunci vom putea decide dacă ne putem permite să cumpărăm pe asemenea contracte sau trebuie să facem deconectări. Faptul că astăzi suntem ok, asta nu înseamnă că aşa se va prelungi toată iarna. De aceea, sunt anumite persoane, forţe care încearcă să trateze aceste subiecte foarte trivial, de parcă este un subiect minor şi în baza căruia se poate face politici sau creşte capitalul politic. Nu este aşa. Este o adevărată nevoie pentru oameni, îi bate direct la buzunar şi ne aflăm într-o situaţie în care să nu ne putem permite preţurile la care să accesăm energie electrică. Îndemnul meu este să economisim. Suntem nevoiţi să gestionăm criza de la zi la zi”, a fost mesajul Nataliei Gavriliţa.

Potrivit ministrului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, pentru astăzi avem un deficit prognozat de energie electrică de 14 %. Oficialul a spus că situaţia nu se va schimba mult nici pentru ziua de mâine.

„Astăzi voi publica preţul de achiziţie pentru fiecare oră ca să oferim răspuns de ce este important în mod special să economisim în orele de vârf”, a precizat ministrul.

Pe de altă parte, Andrei Spînu a declarat că deficit de gaz nu avem, ţinând cont de volumele de gaz pe care le avem contractate.

„Trebuie să înţelgem că cu cât mai mult gaz economisim în această lună cu atât mai mult gaz vom ave în lunile friguroase”, a accentuat ministrul.

La rândul său, Natalia Gavriliţa a afirmat că autorităţile întreprind toate măsurile pentru ca populaţia să fie asigurată cu gaz şi lumină însă este necesar ca oamenii să fie solidari.



Precizăm că Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică va examina astăzi, în regim de urgenţă ajustarea preţurile pentru energia electrică. Se întâmplă după ce Republicii Moldova i-a fost refuzată prelungirea contractului cu Centrala de la Cuciurgan. Informaţia a fost confirmată pentru Radio Moldova de către purtătorul de cuvânt ANRE, Galina Sanduţa. Amintim că Centrala de la Cuciurgan a sistat furnizarea de electricitate către malul drept al Nistrului. Acum Republica Moldova este asigurată cu energie electrică din România şi parţial din surse locale.



Experţii în securitate energetică spun că odată cu întreruperea livrării de energie electrică din stânga Nistrului, ar putea fi majorat tariful pentru consumatori. La 12 octombrie, ANRE a aprobat majorarea tarifului la energia electrică pentru consumatorii din centrul şi sudul ţării – de 3 lei şi 15 bani per kWh (fără TVA) cu circa 50 de bani mai mult faţă de tariful anterior, iar pentru consumatorii de la nord– de 3 lei şi 21 bani per kWh (fără TVA), în creştere cu 30 de bani.



Amintim că în vara acestui an, Guvernul a aprobat 27 de măsuri pentru reducerea şi atenuarea impactului unei potenţiale crize a gazelor, în conformitate cu 3 scenarii cu probabilităţi de limitare a furnizării gazelor naturale în proporţie de 35%, 50% sau 100%.