ADVERTORIAL | Cărucior pentru copii: ce tip alegeţi după vârsta copilului

Căruciorul pentru copii se alege după vârsta copilului. Landoul e pentru primele luni, când bebeluşul stă culcat complet plat. Căruciorul sport vine din momentul în care copilul stă singur în şezut. În setul 3 în 1, pe acelaşi cadru se montează, pe rând, landoul, scaunul de plimbare şi scoica auto pentru maşină. Modelele seamănă la prima vedere, aşa că diferenţa o fac vârsta copilului şi felul în care vă plimbaţi. Mai jos găsiţi ce tip se potriveşte fiecărei vârste şi ce verificaţi la probă, cu sfaturile consultanţilor PernaMea din Chişinău.