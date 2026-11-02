ADVERTORIAL | Cărucior pentru copii: ce tip alegeţi după vârsta copilului
Căruciorul pentru copii se alege după vârsta copilului. Landoul e pentru primele luni, când bebeluşul stă culcat complet plat. Căruciorul sport vine din momentul în care copilul stă singur în şezut. În setul 3 în 1, pe acelaşi cadru se montează, pe rând, landoul, scaunul de plimbare şi scoica auto pentru maşină. Modelele seamănă la prima vedere, aşa că diferenţa o fac vârsta copilului şi felul în care vă plimbaţi. Mai jos găsiţi ce tip se potriveşte fiecărei vârste şi ce verificaţi la probă, cu sfaturile consultanţilor PernaMea din Chişinău.
Pe scurt
De la naştere: landoul. Bebeluşul stă culcat, pe o suprafaţă plată.
De când copilul stă singur în şezut (de obicei între 4 şi 9 luni, după datele OMS): căruciorul sport, mai uşor şi mai compact.
Dacă aveţi maşină: setul 3 în 1, cu landou, scaun de plimbare şi scoică auto pe un singur cadru.
Un cărucior se alege mai uşor cu mâinile pe mâner: îl pliaţi, îl ridicaţi, îl treceţi peste un prag. În cele trei magazine din Chişinău, cărucioarele pentru copii de la PernaMea se probează pe viu, cu un consultant alături. Dacă preferaţi să alegeţi de acasă, livrarea în Chişinău e gratuită, în 24 de ore.
Landoul: pentru primele luni, cu bebeluşul culcat
Landoul este partea căruciorului în care bebeluşul stă culcat complet plat, ca într-un pătuţ mic pe roţi. Landoul se foloseşte de la naştere până la primul criteriu de oprire din instrucţiunile modelului: limita de greutate sau o etapă de dezvoltare, cum ar fi rostogolirea, statul în şezut fără sprijin ori ridicarea pe mâini şi genunchi. Producătorii îl indică, de obicei, pentru primele circa 6 luni.
Poziţia culcat contează mai ales la somn. Academia Americană de Pediatrie (AAP) recomandă ca bebeluşul să doarmă pe spate, pe o suprafaţă plată şi fermă. Dacă adoarme într-un scaun înclinat, cum ar fi scoica, leagănul sau scaunul căruciorului, e bine să fie mutat pe o suprafaţă plată de îndată ce se poate. Landoul îi păstrează bebeluşului poziţia culcat pe toată durata plimbării, iar pereţii laterali şi husa pentru picioare îl apără de vânt, inclusiv iarna. Pentru somn, folosiţi landoul numai dacă producătorul îl declară potrivit pentru această utilizare: bebeluşul pe spate, pe salteaua fermă şi plată prevăzută pentru model, fără perne, jucării sau pături libere.
Landoul are un minus: serveşte doar câteva luni. De aceea vine adesea în seturi 2 în 1 sau 3 în 1, iar mai târziu pe acelaşi cadru se montează scaunul de plimbare.
Căruciorul sport: de când copilul stă singur în şezut
Căruciorul sport, numit şi cărucior de plimbare, are în locul landoului un scaun cu spătar reglabil. Căruciorul sport se foloseşte, de regulă, din momentul în care copilul stă singur în şezut. Studiul OMS despre dezvoltarea motorie arată că majoritatea copiilor reuşesc asta între aproximativ 4 şi 9 luni. Pentru poziţia şezând, copilul trebuie să stea fără sprijin şi să se încadreze în limitele de vârstă şi greutate din instrucţiunile modelului.
Căruciorul sport e mai uşor şi se pliază mai mic decât un set cu landou. Se potriveşte unei maşini mici, unui bloc fără lift, drumurilor cu troleibuzul sau microbuzul şi călătoriilor. Unele modele au spătarul care coboară aproape la orizontală şi sunt aprobate de producător pentru nou-născuţi, în poziţia şi cu accesoriile din instrucţiuni. Vârsta minimă şi greutatea maximă le găsiţi în fişa produsului (la multe modele, 15 sau 22 kg). La cărucioarele sport Lionelo, de exemplu, merită să comparaţi greutatea şi dimensiunea pliată de la un model la altul: diferenţa se simte pe scări.
Roţile mici ale unui cărucior sport compact trec greu peste borduri, pietriş şi zăpadă. Dacă vă plimbaţi des pe asemenea drumuri, alegeţi un model cu roţi mai mari şi amortizare.
Material publicitar · PernaMea
Setul 3 în 1: un cadru de la maternitate până la plimbări
Căruciorul 3 în 1 este un set cu un singur cadru pe care se montează, pe rând, landoul, scaunul de plimbare şi scoica auto. Setul 3 în 1 se potriveşte familiilor care merg des cu maşina şi vor acelaşi cărucior de la naştere până la vârsta de plimbare. Varianta 2 în 1 are landoul şi scaunul de plimbare, fără scoică auto.
Scoica auto se montează în maşină cu spatele la direcţia de mers. Scoica are limite proprii de înălţime şi de greutate maximă, trecute pe etichetă şi în instrucţiuni; respectaţi-le pe amândouă. Căutaţi pe etichetă omologarea R129, regulamentul după care se omologhează scaunele auto noi vândute în UE; i-Size este o categorie din acest regulament. Moldova nu face parte din UE, dar reperul e acelaşi: alegeţi R129. Pe cadrul căruciorului, folosiţi scoica pentru drumuri scurte, de exemplu de la maşină până la medic, şi respectaţi instrucţiunile modelului. Fundaţia britanică The Lullaby Trust aminteşte recomandarea producătorilor de scoici: cel mult 2 ore la rând. Limita de timp nu face somnul în scoică sigur: când ajungeţi, mutaţi copilul adormit pe o suprafaţă plată şi fermă, de îndată ce se poate.
Cărucioarele Anex, de exemplu, se găsesc atât ca 2 în 1, cât şi ca 3 în 1, aşa că puteţi decide dacă luaţi scoica din acelaşi set. Cadrul unui 3 în 1 e, de regulă, mai mare şi mai greu decât al unui cărucior sport. Dacă aveţi o maşină mică, măsuraţi portbagajul înainte şi comparaţi-l cu dimensiunea pliată a cadrului.
Ce tip se potriveşte fiecărei vârste
Pe vârste, alegerea arată aşa. De la naştere: landoul sau un cărucior sport aprobat de producător pentru nou-născuţi, folosit în poziţia şi cu accesoriile cerute în instrucţiuni. De când copilul stă singur în şezut: căruciorul sport. Pentru drumuri dese cu maşina: setul 3 în 1, care adaugă scoica auto. Tabelul de mai jos rezumă diferenţele, ca să le comparaţi rapid de pe telefon.
Tip
Vârsta
Când îl alegeţi
Landou
De la naştere, culcat, până la limitele din instrucţiuni
Plimbări lungi cu nou-născutul
Cărucior sport
De când copilul stă singur în şezut (OMS: cam 4–9 luni)
Maşină mică, bloc fără lift, călătorii
2 în 1
De la naştere până la vârsta de plimbare, pe un cadru
Fără maşină sau cu scoica luată separat
3 în 1
Ca 2 în 1, plus scoica auto, folosită în limitele modelului
Drumuri dese cu maşina
Ce verificaţi înainte să cumpăraţi
Înainte să cumpăraţi un cărucior pentru copii, verificaţi trei lucruri care nu se văd în poze: dimensiunea pliată faţă de portbagaj şi lift, greutatea cadrului pe scări şi cât de uşor se pliază cu o singură mână. Restul, adică vârsta, greutatea maximă, centura, frâna şi roţile, le găsiţi în instrucţiuni şi le încercaţi la probă.
Vârsta şi greutatea maximă: separat pentru landou, scaun şi scoică; cifrele sunt în instrucţiuni.
Spătarul: câte poziţii are şi dacă ajunge aproape de orizontală, mai ales dacă luaţi direct un cărucior sport.
Siguranţa: centură în 5 puncte la scaun şi conformitate cu EN 1888, standardul european pentru cărucioare, trecută în instrucţiuni sau pe etichetă. Apăsaţi frâna şi împingeţi uşor căruciorul: roţile trebuie să rămână blocate.
Dimensiunea pliată: măsuraţi cu ruleta portbagajul şi uşa liftului înainte să mergeţi la magazin.
Greutatea cadrului: într-un bloc fără lift, căruciorul se urcă şi se coboară de câteva ori pe zi. Ridicaţi-l la probă.
Roţile: mari şi cu amortizare pentru borduri, pietriş şi zăpadă; mai mici pentru mall şi transport public.
Plierea: încercaţi-o cu o singură mână, ca atunci când ţineţi copilul în braţe.
Unde îl probaţi în Chişinău
În magazinele PernaMea din Chişinău, de pe str. Mitropolit Dosoftei 115, bd. Mircea cel Bătrân 7 şi bd. Dacia 35, cărucioarele se pliază, se ridică şi se împing pe loc. Consultantul vă arată diferenţele dintre landou, căruciorul sport şi setul 3 în 1. Veniţi cu dimensiunile portbagajului şi ale liftului, ca să verificaţi pe loc dacă modelul ales încape.
Dacă preferaţi să alegeţi de acasă, modelele sunt pe pernamea.md. Livrarea e gratuită în Chişinău, în 24 de ore, şi durează 48 de ore în restul Moldovei. Un cărucior nefolosit, cu ambalajul şi accesoriile complete, se poate returna sau schimba în 14 zile de la primire.
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