Cum alegi un scaun de masă accesibil, dar bun? 7 modele de buget pe care merită să le compari
Preţul este doar unul dintre criterii. Scaunul pentru copii
trebuie să fie stabil, rezistent şi să fixeze bine micuţul. Contează şi greutatea, plierea, suprafeţele uşor de şters şi tăviţa detaşabilă.
7 scaune de masă la un preţ accesibil: preţuri, caracteristici tehnice şi pentru cine sunt potrivite
1. Premaman Bear 2.0 – 799 MDL
|Scaun de masă
|Producător
|Preţ
|Tăviţă detaşabilă
|Puncte forte
|Dimensiuni deschis
|Premaman Bear 2.0
|Belgia
|799 MDL
|NU
|doar 0,77 kg; pliere foarte compactă; ham în 5 puncte
|28,5 × 29,5 × 36 cm
|KikkaBoo Chewy
|Bulgaria
|850 MDL
|DA
|booster portabil; tăviţă dublă; greutate de 1,8 kg
|39 × 25,5 × 38 cm
|KikkaBoo Jammy 2 în 1
|Bulgaria
|999 MDL
|DA
|funcţie 2 în 1; doar 3,5 kg; picioare antiderapante
|60 × 60 × 86,5 cm
|Graco SnackEase
|SUA
|1 599 MDL
|DA
|pliere cu o singură mână; spătar în 3 poziţii; tapiţerie lavabilă
|103 × 61 × 89 cm
|Joie Mimzy Snacker
|Marea Britanie
|1 750 MDL
|DA
|pliere cu o singură mână; spătar în 3 poziţii; coş mare de depozitare
|90,2 × 59,5 × 102,5 cm
|Petite&Mars Gusto
|Cehia şi Slovacia
|1 995 MDL
|DA
|6 niveluri de înălţime; spătar în 3 poziţii; structură pliabilă
|74 × 54 × 100 cm
|KikkaBoo Pastello 3
|Bulgaria
|2 490 MDL
|DA
|4 roţi cu frâne; tavă dublă; multiple reglaje
|80 × 59 × 92–108 cm
Booster portabil care se fixează pe un scaun pentru adulţi. Cântăreşte doar 0,77 kg, e recomandat de la 6 luni până la 15 kg, are ham în 5 puncte şi se pliază până la 31 × 27,5 × 10,5 cm.
Dezavantaje
: nu are tăviţă proprie şi nici reglaje pentru spătar sau înălţime.
Potrivit dacă
: călătoreşti sau mergeţi des în vizită.
2. KikkaBoo Chewy – 850 MDL
Booster care se montează pe un scaun pentru adulţi sau se foloseşte independent, ca scaun jos. Cântăreşte 1,8 kg, e recomandat de la 6 la 36 de luni (până la 15 kg), are ham în 5 puncte, tăviţă dublă şi picioare antiderapante.
Dezavantaje
: spătarul şi înălţimea nu se reglează.
Potrivit dacă
: ai puţin spaţiu şi vrei un booster compact, cu tăviţă proprie.
3. KikkaBoo Jammy 2 în 1 – 999 MDL
Scaun înalt care se transformă apoi în scaun jos. Cântăreşte 3,5 kg şi e recomandat de la circa 6 luni până la 15 kg. Are ham în 5 puncte, tavă cu 2 poziţii şi picioare antiderapante.
Dezavantaje
: spătar fix, înălţimea nu se reglează, nu are roţi.
Potrivit dacă
: vrei un scaun simplu, uşor şi accesibil.
4. Graco SnackEase – 1 599 MDL
Scaun clasic care se pliază cu o singură mână şi rămâne vertical. Cântăreşte 6,3 kg, e potrivit de la 6 luni până la aproximativ 3 ani. Are ham în 3 sau 5 puncte, spătar cu 3 poziţii, tăviţă detaşabilă, coş şi tapiţerie lavabilă.
Dezavantaje
: suportul pentru picioare şi înălţimea sunt fixe.
Potrivit dacă
: ai o bucătărie mică şi vrei să strângi repede scaunul după masă.
5. Joie Mimzy Snacker – 1 750 MDL
Se pliază cu o singură mână şi rămâne vertical. Cântăreşte 6,25 kg, e recomandat de la 6 luni până la 15 kg. Are centură SoftTouch în 5 puncte, spătar în 3 poziţii, coş mare şi husă lavabilă.
Dezavantaje
: nu e potrivit de la naştere, nu are roţi.
Potrivit dacă
: vrei un scaun clasic pentru zi de zi, cu loc pentru lucrurile copilului.
6. Petite&Mars Gusto – 1 995 MDL
Se remarcă prin reglaje: 6 niveluri de înălţime, spătar şi suport pentru picioare cu câte 3 poziţii. E recomandat de la 6 la 36 de luni, are tăviţă şi structură pliabilă.
Dezavantaje
: salteluţa se cumpără separat; nu e potrivit de la naştere.
Potrivit dacă
: vrei să ajustezi scaunul la masa familiei pe măsură ce copilul creşte.
7. KikkaBoo Pastello 3 – 2 490 MDL
Are 4 roţi cu frâne şi se mută uşor prin casă. Cântăreşte 9,3 kg, e recomandat de când copilul stă singur până la 15 kg. Are centură în 5 puncte, 5 niveluri de înălţime, multiple reglaje şi tavă dublă detaşabilă.
Dezavantaje
: e mai greu decât boosterele; nu e destinat utilizării de la naştere.
Potrivit dacă
: muţi des scaunul dintr-o cameră în alta şi vrei multe reglaje.
Cât trebuie să plăteşti pentru un scaun de masă bun?
Un preţ mai mare nu înseamnă automat o calitate mai bună. Există modele accesibile care sunt sigure, comode şi practice pentru mesele zilnice. Important este să alegi funcţiile de care familia ta chiar are nevoie, fără să plăteşti în plus pentru lucruri pe care nu le vei folosi.
Alege unul dintre modelele de mai sus sau intră pe mamico.md, unde poţi vedea preţurile actualizate şi compara mai multe scaune de masă, ca să găseşti varianta potrivită bugetului tău.
(P) Acesta este un articol plătit
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