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Ştiri / Comunicate TRM
18 Noi. 2025 / 16:46
Precizare privind funcţionalitatea site-urilor TRM
Compania „Teleradio-Moldova” informează publicul că la data de 18 noiembrie, începând cu ora 14:00, site-urile moldova1.md şi radiomoldova.md au devenit indisponibile din cauza unei defecţiuni majore la nivelul furnizorului internaţional Cloudflare.
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