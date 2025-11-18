Sursa imaginii:

Share Tweet Share

Precizare privind funcţionalitatea site-urilor TRM

Compania „Teleradio-Moldova” informează publicul că la data de 18 noiembrie, începând cu ora 14:00, site-urile moldova1.md şi radiomoldova.md au devenit indisponibile din cauza unei defecţiuni majore la nivelul furnizorului internaţional Cloudflare.

Acest serviciu este utilizat pentru cache şi protecţie. Incidentul a afectat numeroase site-uri la nivel global.



Echipa tehnică a TRM monitorizează situaţia şi menţine legătura cu furnizorul până la restabilirea accesului.



Ne cerem scuze pentru inconvenientele create şi vă mulţumim pentru înţelegere.



UPDATE: Precizăm că începând cu ora 16:50, defecţiunile tehnice au fost rezolvate.