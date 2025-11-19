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Teleradio-Moldova şi BBC Media Action: progrese comune şi priorităţi pentru 2026

Evaluarea proiectelor realizate în cadrul parteneriatului bilateral şi stabilirea direcţiilor de acţiune pentru anul 2026 au fost printre principalele subiecte de discuţie în timpul unei întrevederi desfăşurate joi, 19 noiembrie, dintre reprezentanţii Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM) şi ai BBC Media Action.

Reprezentanţii BBC Media Action au apreciat progresele realizate de TRM şi instituţiei spre modernizare şi profesionalizare continuă. Olga Sedova, Country Director, BBC Media Action, a declarat că: „Suntem impresionaţi de modul în care echipa TRM a integrat expertiza noastră în munca de zi cu zi. Rezultatele vizibile arată că împreună putem sprijini un jurnalism mai profesionist şi mai apropiat de nevoile publicului.”



În acelaşi timp, Vlad Ţurcanu a subliniat importanţa cooperării cu BBC Media Action pentru consolidarea capacităţilor editoriale şi tehnice ale instituţiei: „Colaborarea cu BBC Media Action ne-a oferit instrumente concrete pentru a creşte calitatea jurnalismului şi eficienţa producţiilor noastre. Acest parteneriat ne oferă posibilitatea să consolidăm standardele noastre profesionale.”

În anii 2024 - 2025, pe parcursul cooperării dintre TRM şi BBC Media Action, au fost realizate mai multe proiecte care au contribuit la îmbunătăţirea calităţii conţinutului media, printre care:



- Perfecţionarea proceselor editoriale prin instruiri şi mentorat oferite de experţii BBC Media Action, ceea ce a dus la creşterea calităţii ştirilor şi diversificarea formatelor jurnalistice;

- Dezvoltarea producţiei din teren prin introducerea kiturilor de jurnalism mobil, care permit filmarea rapidă şi eficientă;

- Optimizarea producţiei unor emisiuni importante, precum Bună Dimineaţa, Mesager şi În Context, dat orită consultanţei editoriale şi vizuale oferite de BBC Media Action;

- Finalizarea politicilor interne privind safeguarding şi diversitate, echitate şi incluziune (DEI), aflate în prezent în proces de aprobare.



TRM îşi reafirmă angajamentul de a se dezvolta ca o instituţie media publică modernă şi orientată spre interesul cetăţenilor.

