Maşinile agricole produse în Republica Moldova ar putea fi exportate în Azerbaidjan

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), cei doi miniştri au analizat necesităţile pieţelor regionale şi mondiale, au discutat privind provocările cu care se confruntă agricultorii.

Vladimir Bolea a exprimat interesul părţii moldoveneşti de a intensifica exportul cerealelor, fructelor şi legumelor proaspete pe piaţa din Azerbaidjan, dar şi interesul ţării noastre de a achiziţiona fertilizanţi din Azerbaidjan.

Ministrul azer a ţinut să menţioneze că Azerbaidjanul este interesat de procurarea maşinilor agricole produse în Republica Moldova şi a invitat oamenii de afaceri moldoveni să-şi prezinte ofertele pe piaţa azeră.

Oficialii au convenit asupra menţinerii contactelor la nivel înalt pe subiectele abordate şi efectuarea vizitelor reciproce.

În Statul Israel îşi desfăşoară lucrările primul Summit internaţional „Food from the Sea and Desert".

Dezvoltarea durabilă a agriculturii, digitalizarea muncilor aferente domeniului agroindustrial, eficientizarea utilizării apei şi consolidarea imunităţii statelor la vulnerabilităţile climatice sunt principalele subiecte abordate în discuţiile delegaţiilor guvernamentale prezente la Summit.