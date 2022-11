Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Vladimir Bolea: Un sector agroindustrial puternic înseamnă o ţară asigurată (VIDEO)

Un sector agroindustrial puternic înseamnă o ţară asigurată şi acesta este scopul primordial al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, care impementează şi va implementa politici de susţinere a domeniului, sprijinite de Guvern şi partenerii de dezvoltare. Declaraţia aparţine ministrului, Vladimir Bolea cu prilejul Zilei Lucrătorului din Agricultură, marcată în cea de-a patra duminică a lunii noiembrie.



„Noi am reuşit în acest an să dăm mult mai multe subvenţii, bani care au venit să suplinească conturile cam goluţe a agricultorilor. La 4 noiembrie AIPA deja primise, asta fără motorină, de pe 15 noiembrie, 10 800 de dosare însumând mai mult de un miliard si 750 de milioane de lei, ca şi subvenţii care urmează a fi plătite”, a declarat ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea.



Moldova Fruct, care are peste 180 de membri este unul din principalii promotori ai produselor pomicole, pe plan internaţional.



„Am vrea ca portul Giurgiuleşti să devină unul foarte dezvoltat pentru a face faţă fluxului de mărfuri pe care trebuie să le exportăm pe mare şi desigur trebuie să investim mai mult în a produce eficient şi calitativ”, spune directorul „Moldova-Fruct, Iuei Fala.



Pentru a produce calitativ e nevoie si de material semincier de calitate. Spre exemplu Institutul de Fitotehnie de la Porumbeni asigură în prezent cu material semincier de porumb peste 40 la sută din piaţa autohtonă.



„Sarcina prioritara a noastră este ca să ajutăm fermierii sa aibă mai puţine pierderi în aşa an, să venim să-i consultăm ce anume trebuie să însămânţeze. Din rezultatele pe care le avem noi în acest an pe toate câmpurile unde le-am avut roada nu a fost mai joasă de 3 tone şi jumătate”, a declarat directorul IF „Porumbeni”, Anatolie Spivacenco.



„USAID oferă suport sectorului agricol din Republica Moldova începând cu anul 1993 şi va continua să sprijine acest domeniu în această perioadă dificilă pentru a spori sustenabilitatea şi rezilienţa sectorului şi pentru a avansa integrarea produselor moldoveneşti în piaţa UE şi în alte pieţe de export”, a spus şeful misiunii USAID, Scott Hocklander.



Potrivit prim-ministrei Natalia Gavriliţa, guvernul îşi va concentra în continuare politicele pe modernizarea şi tehnologizarea domeniului agricol, inclusiv pentru încurajarea proiectelor de dezvoltare a resurselor regenerabile.



„Am permis construcţia panourilor solare şi centralelor electrice eoliene pe terenuri agricole fără a fi necesară schimbarea destinaţiei, dar şi am introdus programe noi în organizatia de dezvoltare a antreprenoriatului, pentru a confinaţa investiţiile în domeniul securităţii şi eficientei energetice”, a declarat premierul Natalia Gavriliţa.



Cei mai buni agricultori, dintre cei buni s-au ales cu diplome de merit. În prezent în ramura agricolă din ţară activează peste 150 de mii de persoane