Audienţa IP Compania Teleradio-Moldova

Colegul meu, Ion, a povestit şi despre cariera sa la TV Moldova 1, rigorile profesionale, dar a menţionat şi faptul, că în activitatea sa nu a avut impedimente şi presiuni de a prezenta infomaţii de interes public. Or, misiunea de bază a IP Compania Teleradio-Moldova este informarea cetăţenilor corect, echidistant şi pluralist.La rândul său, elevii claselor absolvente au vorbit despre sursele media din care se informează, platformele online, dar şi despre podcast-uri difuzate pe reţelele de socializare şi veridicitatea acestor publicaţii. În mare parte, postările de pe Facebook, Instagram sau TikTok recunosc ei, nu sunt tocmai credibile.În calitate de ombudsman pentru audienţă, am expus atribuţiile şi care sunt drepturile radioascultătorilor, telespectatorilor în raport cu mass-media. Am prezentat spotul promoţional al ombudsmanului, realizat în parteneriat cu experţii Consiliului Europei, am vorbit despre servicii similare din cadrul instituţiilor media europene. Pe final de lecţie, directoarea liceului Doamna Maria Prisăcuţă, a remarcat emisiunile difuzate la radio şi televiziunea publică, jurnaliştii care pe parcursul activităţii lor profesionale au creat valori, dar şi tradiţii în audiovizualul autohton.