Mesaj de felicitare

A mai trecut un an alături de Prima ta Televiziune şi postul public Radio Moldova. Un an, în care ne-am pus speranţe şi ne-am tras obiective. Un an al realizărilor, dar şi al convingerilor; Va fi mai bine, E loc de mai bine.

În plan profesional, am demonstrat prseverenţă şi sustenabilitate în politicile editoriale şi formatele noi de emisiuni puse pe post de Radiodifuzorul public. Iar, Măria Sa Audienţa, a apreciat efortul echipei TRM, menţionând acest fapt în sondajele de popularitate.

Noile producţii Radio/TV, TeleFilm Chişinău, Multimedia deja îşi au publicul şi autoritatea pe piaţa media din Republica Moldova. Rigorile profesionale, etica şi deontologia fiind la baza activităţii tuturor departamentelor şi structurilor Companiei publice de Radio şi Televiziune.

Am demonstrat echidistanţă şi pluralism de opinii, interes public şi deschidere. Audienţa, însă, ne oferă credibilitate şi plus valoare. Înalta distincţie care poate fi acordată unei instituţii publice.

Dar, au fost şi unele lacune, pe care ni le-am asumat şi omis din grila de emisie. Am fost receptivi la critici şi deschişi pentru colaborare.

Nume notorii din toate domeniile sociale au fost invitaţii studiourilor de la radio şi tv, unde au prestat ştiri de ultimă oră şi comentarii privind evenimentele din ţară şi de peste hotare.

Pentru lucrurile bune, recunoştinţă. Pentru cele rele, multă speranţă. Aceasta este ceea ce vă doresc în noul an.

La Mulţi Ani!

Fie că noul an să ne aducă mai multe zâmbete decât împotriviri, mai multe reuşite, gânduri bune şi prieteni dragi pentru IP Compania Teleradio-Moldova.

Vă exprim consideraţiuni,

Carmelia Albu, ombudsman