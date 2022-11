De la director general al APP, la consilier al prim-ministrei Natalia Gavriliţa. Eugeniu Cozonac: „Rămân aproape”

„Astăzi am predat ştafeta noului director al Agenţiei Proprietăţii Publice, Alexandru Musteaţă. Am profitat de ocazie şi le-am mulţumim colegilor mei, alături de care am muncit mai mult de un an, pentru munca depusă, pentru implicare, pentru proiectele frumoase şi acţiunile realizate împreună. (…) Rămân aproape. Începând de astăzi voi deţine funcţia de consilier al prim-ministrei Natalia Gavriliţa pe domeniul business”, a anunţat Cozonac.

Amintim că Guvernul a anumit în şedinţa din 16 noiembrie un nou director general al Agenţiei Proprietăţii Publice, după ce Eugeniu Cozonac a fost eliberat din funcţie, în baza cererii de demisie. Este vorba de Alexandru Mustaţă, care a fost prezentat angajaţilor APP joi, 17 noiembrie.

Potrivit Guvernului, Alexandru Musteaţă a activat în domenii precum securitatea economică, consultanţa financiară, fiscală şi managementul riscului, fiind responsabil de eficientizarea proceselor operaţionale, comerciale şi logistice. Are studii militare, a urmat mai multe programe de formare în domeniul managementului securităţii şi a fost Decorat cu Ordinul pentru serviciul patriei.