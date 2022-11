Nicu Popescu, după convocarea ambasadorului Rusiei: Am condamnat ferm atacurile brutale ale Federaţiei Ruse în Ucraina

„Evident, noi am condamnat foarte ferm aceste atacuri, evident Federaţia Rusă are o altă poziţie. Reiterez că atacul brutala al Federaţiei Ruse contra Ucrainei creează probleme pentru absolut fiecare cetăţean al Republicii Moldova. Evident, acest război are un impact foarte negativ asupra Republicii Moldova, asupra relaţiilor noastre cu Federaţia Rusă şi are un impact negativ asupra fiecărui cetăţean”, a declarat Nicu Popescu.

Ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasneţov, a fost convocat miercuri la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. La ieşire, diplomatul le-a declarat jurnaliştilor că s-au discutat relaţiile bilaterale, dar şi evenimentele care au loc în Ucraina, transmite IPN.

„Am reamintit despre geneza a ceea ce se întâmplă. Răsturnarea puterii de stat din anul 2014, consecinţele şi genocidul care avut loc timp de opt ani în raport cu populaţia din Donbas, populaţia rusă. Am reamintit şi despre negocierile de la Minsk care au intrat în blocaj, deşi în calitate de garant erau statele occidentale”, a menţionat Oleg Vasneţov.

Diplomatul a mai spus că s-a discutat şi despre „alte chestii, care au servit trigger pentru aceste evenimente, inclusiv negocierile lansate de Rusia anul trecut cu SUA şi cu statele membre NATO pentru a asigura garanţii de securitate, pentru a nu admite extinderea NATO, neimplicarea în Ucraina”.

Potrivit ministrului de externe Nicu Popescu, autorităţile de la Chişinău au reiterate apelul lansat către Rusia de a înceta războiul în Ucraina.

„Noi ca ţară , societate suntem absolut uniţi în dorinţa noastră de a avea pace, lumină, căldură şi libertatea pe teritoriul nostru şi reapelăm încă odată în faţa Federaţiei Ruse că acest război trebuie să înceteze”, a spus Popescu.

Ministrul afacerilor externe şi integrării europene, Nicu Popescu, a solicitat convocarea ambasadorului rus la MAEIE pentru a-i exprima protestul în legătură cu bombardarea ţintelor din infrastructură civilă ucraineană, ceea ce a creat penurie de electricitate.