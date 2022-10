Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Protestul organizat de Partidul ŞOR s-a mutat în faţa Procuraturii Generale (VIDEO)

Protestul organizat de Partidul ŞOR s-a mutat în faţa Procuraturii Generale, după ce ieri pe scările clădirii şi în parcarea acesteia au fost instalate peste 300 de corturi. Manifestanţii au ţinut discursuri în care au acuzat guvernarea de preţuri mari şi sărăcie. Între timp, mai mulţi trecători au sesizat poliţia, semnalând că unii protestatari îşi satisfac necesităţile fiziologice printre maşini, relatează Moldova 1.



Protestatarii spun că nu sunt organizaţi şi nu sunt plătiţi.



„Am venit să te văd pe mata cât de frumuşică eşti. Alte întrebări sunt? - De ce în faţa procuraturii generale? -Nu ştiu! - Aşa v-au spus? - Nu aşa mi-au spus. Am venit pentru dreptatea omului că e obijduit tare”.



„Vrem să mărească pensiile. Am o nepoată, o fost grupată din copilărie, o fost grupată grupa I. De când Maia Sandu a venit la putere i-a tăiat grupa. E grupa a doua. De lucru nu se poate aranja. E căsătorită, are copil şi nu poate lucra”.



„Toată durerea mea e în sufletul meu şi eu protestez nu pentru bani, dar vreau ca situaţia în ţară să fie normală pentru toţi oamenii”.



Deputata partidului ŞOR, Marina Tauber, plasată recent sub control judiciar pentru 30 de zile, a declarat că PCRM le este aliat la acest protest.



„Colegii noştri dragi din opoziţie, din partea PCRM astăzi sunt aici alături de noi, pentru că orice ieşire este un pas curajos. Cei care sunt alături de oameni, desigur că riscă cu propria libertate. Acest lucru este clar cu exemplul meu”, a declarat Marina Tauber.



Trecătorii susţin că manifestanţii au un comportament amoral.



„Nişte trântori adevăraţi şi gata!”



„Foarte mare disconfort, nu-i acces la oameni. Şoriceii trebuie măturaţi”.



„Fiecare are dreptul să-şi de părerea, fiecare suntem diferiţi la cap, dar trebuie într-un mod cultural organizat. Să nu lăsăm mizerie după noi. Să nu ne insultăm unii pe alţii”.



Amintim că simpatizanţii Partidului Şor au organizat un nou protest în centrul capitalei. În cadrul acestuia au avut loc noi altercaţii între protestatari şi forţele de ordine. După ce li s-a interzis accesul în Piaţa Marii Adunări Naţionale, protestatarii s-au deplasat în marş până la sediul Procuraturii Generale, unde şi-au instalat corturile.