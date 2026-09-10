Concertul de deschidere a stagiunii 2026-2027 a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” – la Radio Moldova Muzical

De la Palatul Republicii din capitală, Radio Moldova Muzical, va difuza, în direct, concertul simfonic, care deschide o nouă stagiune a Filarmonicii. Este o invitaţie în universul muzical inspirat de una din cele mai fascinante figuri ale poveştilor orientale - Şeherazada.

De-a lungul timpului, misterioasa povestitoare din „O mie şi una de nopţi” a inspirat compozitori, care au transformat naraţiunea în sunet şi atmosferă.

Programul se va deschide pe notele pieselor „Shéhérazade, ouverture de féerie”, compusă de M. Ravel în 1898. Câţiva ani mai târziu, în 1903, M. Ravel revine la această lume într-o formă cu totul diferită, creând celebrul ciclu „Shéhérazade” - trei poeme pentru soprană şi orchestră pe versurile lui Tristan Klingsor. În aceeaşi atmosferă ne conduce şi suita simfonică „Şeherezada” a lui N. Rimski-Korsakov, una dintre cele mai spectaculoase creaţii ale repertoriului orchestral.

Soliste: Tatiana Costiuc (soprană), Viorica Agafiţa (vioară) Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”, director artistic şi prim-dirijor – Mihail Agafiţa

Ascultaţi concertul pe www.trm.md joi, 10 septembrie, începând cu ora 18:00.