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Postat de: Golban Ionela
Ştiri / Radio Moldova Muzical Promo
10 Sep. 2026 / 10:35
Concertul de deschidere a stagiunii 2026-2027 a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” – la Radio Moldova Muzical
De la Palatul Republicii din capitală, Radio Moldova Muzical, va difuza, în direct, concertul simfonic, care deschide o nouă stagiune a Filarmonicii. Este o invitaţie în universul muzical inspirat de una din cele mai fascinante figuri ale poveştilor orientale - Şeherazada.
Soliste: Tatiana Costiuc (soprană), Viorica Agafiţa (vioară) Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”, director artistic şi prim-dirijor – Mihail Agafiţa
Ascultaţi concertul pe www.trm.md joi, 10 septembrie, începând cu ora 18:00.
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