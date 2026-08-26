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Concertul dedicat Sărbătorii Naţionale „Ziua Independenţei Republicii Moldova”, în direct la Radio Moldova

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Postat de: Golban Ionela

Ştiri / Radio Moldova Muzical Promo

26 Aug. 2026 / 15:06

Concertul dedicat Sărbătorii Naţionale „Ziua Independenţei Republicii Moldova”, în direct la Radio Moldova

Din programul evenimentelor culturale ce vor avea loc pe 27 august, când se împlinesc 35 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Radio Moldova, va difuza, în direct, concertul din Piaţa Marii Adunări Naţionale.

 

În cadrul evenimentului vor evolua, Orchestra Naţională Simfonică a Companiei Teleradio-Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea, Formaţia „Noroc”, Valy Boghean Band, orchestra „Fluieraş”, Anasamblul Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc”, Lupii lui Calancea, Magnat şi Feoctist, Satoshi, formaţiile „Zdob şi Zdub”, ”Alternosfera” şi alţi mulţi artişti autohtoni îndrăgiţi, printre care: Nelly Ciobanu, Natalia Barbu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Tania Turtureanu, Cristi Teodorovici, Pasha Parfeni, Anatol Mîrzenco, Gheorghe Ţopa, Adriana Ochişanu, Nicolae Glib, Maria Iliuţ, formaţiile „Acord” şi ”Catharsis”.

Transmisiunea va începe la ora 18:15.

Fiţi alături de noi – pe undele Radio Moldova sau on-line pe trm.md pentru a petrece împreună seara acestei zile de o semnificaţie deosebită.

 

 

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